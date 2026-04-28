愛知製鋼は急伸。この日午後２時４０分ごろ、２６年３月期連結決算を発表。売上高は３０４３億４１００万円（前の期比１．７％増）、営業利益は１７３億７１００万円（同４４．６％増）だった。特殊鋼や自動車用型打鍛造品の販売数量が増加した。鉄スクラップなど購入品価格の値下がりなども寄与した。 続く２７年３月期の売上高は３１００億円（前期比１．９％増）、営業利益は１７５億円（同０．７％増）の見通し。配当は