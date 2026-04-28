ジェネレーションパスが後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに、２５年１０月に締結した伊藤忠商事とのアパレル向け機能性繊維の共同開発・販売に関する基本合意について、契約期間を延長すると発表したことが好感されている。 今回の契約延長は、共同開発・提案活動を通じて実際の受注を獲得しており、アパレル市場から評価されつつあることを踏まえつつ、一方でアパレル製品として市場投入するうえでの品質