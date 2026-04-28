２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円２０銭前後と前日午後５時時点に比べ３銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８６円３３銭前後と同６５銭程度のユーロ安・円高で推移している。 日銀は２８日まで開いた金融政策決定会合で、大方の市場の予想通り、政策の現状維持を決定した。ただし、議決に際し賛成したのは９人中６人で、中川順子審議委員と高田創審議委