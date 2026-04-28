東光高岳が後場終盤に買われ、ストップ高の水準でカイ気配のまま張り付いている。同社は２８日午後３時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比２．６％増の１１５０億円、最終利益は同５１．５％増の１００億円を見込む。前期の業績は計画に対して上振れして着地。また前期の期末配当をこれまでの予想から２５円増額したうえで、今期の年間配当予想は前期比１４円増配の１３