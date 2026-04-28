ジェイテクトは６日ぶり反発。この日午後３時ごろ、２７年３月期連結業績予想について売上高を１兆８８００億円（前期比２．３％減）、営業利益を７５０億円（同３．０倍）と発表。配当予想は７０円（前期６０円）とした。３期ぶり大幅増益と増配見通しを好感した買いが入っている。 同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が１兆９２４９億円（前の期比２．２％増）、営業利益が２４８億４７００万円（同３５．４％減）