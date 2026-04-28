Gotcha Gotcha Gamesは、探索型現代伝奇ホラーADV『糺糺縁糸（きゅうきゅうえんし）』のSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始した。リリース時期は7月を予定している。 【画像あり】女子校生2人が踏み込んだ先には恐ろしい景色が……？ 本作は、架空の現代日本を舞台に、女子校生2人の視点で描かれるシナリオ重視・マルチエンディングの探索型ホラーADV。物語は日本の伝承