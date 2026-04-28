消防によりますと、きょう昼ごろ、山形県東根市長瀞で、木造一部2階建ての住宅が燃える火災がありました。「建物が燃えている」などと近所の人から通報があったということです。 【画像】火災現場 火は午後２時４５分に消し止められました。 この家には３人が暮らしていますが、全員ケガはないということです。 現場は長瀞小学校から北におよそ３００メートルの場所です。 ■火災現場（画像）