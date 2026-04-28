【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月19日・26日にNHK BSにて2週連続で放送された『The Covers スプリング・ロックフェス』が、大好評につき、5月22日に総合テレビで「完全版」として放送されることが決定した。BSで放送された全曲に加えて、BS未公開のパフォーマンスもオンエア。フェスの模様がたっぷりと楽しめる。 ■ROOTS66がフィンガー5の名曲「学園天国」をカバー 2026年に還暦を迎え、注目