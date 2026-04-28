【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉が、4月28日発売の『CLASSY.』6月号増刊Special Edition表紙に登場している。 ■目黒蓮×高橋文哉、映画でバディとして共演 映画『SAKAMOTO DAYS』でバディとして共演した目黒と高橋が、『CLASSY.』で爽やかなジャケットを羽織ったJACKET BUDDIESとして登場。映画を通して深まったふたりの絆や、アクション撮影の舞台裏、さらには理想の先輩像まで。こ