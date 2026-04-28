28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数859、値下がり銘柄数550と、値上がりが優勢だった。 個別ではソケッツ、北川精機、インスペックがストップ高。ウエストホールディングス、金下建設、ＨＯＤＬ１、いい生活、システムディなど27銘柄は年初来高値を更新。サンテック、アトラグループ、白鳩、ＩＮＥＳＴ、岡野バルブ製造は値上がり率上位に買われた。 一方、ベルグアース、ア