エス・エム・エス [東証Ｐ] が4月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は143億円の赤字(前の期は60.5億円の黒字)に転落したが、従来予想の70.2億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は61.6億円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の30.5円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は189億円の赤