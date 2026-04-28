東京自働機械製作所 [東証Ｓ] が4月28日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の5.7億円→8.6億円(前の期は17.2億円)に51.8％上方修正し、減益率が66.9％減→49.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の5.4億円→8.4億円(前年同期は8.3億円)に53.7％増額し、一転して1.0％増益計算