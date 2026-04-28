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28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ204962 -30.9 59440 ２. 日経Ｄインバ 24356 -21.23725 ３. 野村日経平均 18012 -45.6 62650 ４. 楽天Ｗブル 15185 -24.3 70850