28日の日経平均株価は前日比619.90円（-1.02％）安の5万9917.46円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1290、値下がりは244、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は463.41円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が422.38円、東エレク が196.1円、日東電 が50.12円、ファナック が49.45円と並んだ。 プラス寄与度トップはファストリ で、