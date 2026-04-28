三菱電機 [東証Ｐ] が4月28日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比25.8％増の4077億円になり、27年3月期も前期比16.5％増の4750億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比44.1％増の1094億円に拡大し、売上営業