マクアケ [東証Ｇ] が4月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.2倍の5.6億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の4億円→6.7億～8億円に上方修正した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の経常利益は前年同期比44.4％増の2.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.0％→17.3％に上昇した。 ※業績予想がレンジで