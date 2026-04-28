黒田精工 [東証Ｓ] が4月28日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の1億3000万円の黒字→8000万円の赤字(前の期は1億7200万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の1000万円の黒字→2億円の赤字(前年同期は3700万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。