NTTドコモビジネスレディスは4月30日から4日間、千葉県の浜野カントリークラブで開催される。注目は、今季すでに1勝をあげており、ポイントランキングで2位につけている菅楓華。優勝した台湾ホンハイレディース以外でも、上位に進出。予選落ちした、富士フィルム・スタジオアリス女子オープン以外はすべてトップ10に入っている。 ■同コース舞台の昨季は15位タイ 菅は7戦して1勝、トップ10が6回で平均