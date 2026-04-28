元衆議院議員のタレント・金子恵美氏が、28日放送のTBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金後1：55）にリモート出演。1週間ほどの静養が必要との診断があり、この日はスタジオではなく、リモートでの出演となったことを明かした。【写真】ちょんまげ姿で土下座？ 妻・金子恵美に謝罪する宮崎謙介バナナマン・日村勇紀の休養を伝えるニュースの中で、金子氏は「今回、どういった事情か、私もわかりませんが。ち