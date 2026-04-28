俳優の北村一輝（56）の長男・北村将清（31）が27日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（後7・00）にVTR出演。「ギャル曽根VSチャレンジグルメ」で豪快な食べっぷりを披露した。冒頭、将清はダンスを披露しながら登場。「ダンサーと振付師をやっております！北村将清です」と自己紹介。父が一輝であることが明かされるとスタジオから「えぇー！」「そうなんだ！」と驚きの声が上がった。将清が挑戦したのは8人前分、総重量3.3キ