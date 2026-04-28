28日、城内実成長戦略担当大臣の閣議後会見で27日に日経平均株価の終値が初めて6万円を超えたことについて質問が出た。【映像】城内大臣「サナエノミクス、取り組んでまいりたい」記者は「半年前、高市政権ができた時は日経平均4万9000円でした。わずか半年で6万円超える」と切りだし、「やっぱりエポックメイキングで、30年間続いたデフレからさすがに離陸した、水準の問題じゃなくてマインドセットの話、そこをまず伺いたい