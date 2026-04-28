日本維新の会は28日、政府の国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内改定に向けた党会合を国会内で開いた。米国が核を含む戦力で日本防衛に関与する「拡大抑止」強化や、新たな防衛費増額目標を論点とする方針を確認。5月中に維新としての考え方を整理し、自民党と6月までに政府への提言を取りまとめたい考えだ。会合では拡大抑止の強化を巡り、非核三原則の見直しを求める意見が出た。前原誠司安全保障調査会長は記者団に対