G大阪は29日、アウェーで京都と対戦する。28日には吹田市内の練習場で非公開調整を行った。37日間で公式戦11試合をこなす超ハード日程下の8試合目。その中で直近の長崎戦（25日）でFWイッサム・ジェバリとFWウェルトンが前半途中に負傷交代した。2人の状態についてイェンス・ヴィッシング監督は「大きなものではない」と前置きしつつ「残念ながら、あすの試合は少し難しい」と明言。主力2人の欠場は痛手となるが、一方で選手層