「UP−T×AKB48 Group新CM発表会」が28日、都内で行われた。オリジナルTシャツ制作メーカー「UP−T」とAKB48グループがコラボし、各グループ代表5人がイメージキャラクターとしてCMに出演する。この日は国内6つの48グループから合計30人が集結した。SKE48からは浅井裕華（22）、大村杏（20）、河村優愛（20）、野村実代（23）、森本くるみ（18）の5人が出演した。グループ対抗、即興ダンスでのパフォーマンス対決では、グループ