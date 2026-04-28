囲碁の7大タイトルの1つ、芝野虎丸十段（26）に許家元九段（28）が挑戦する十段戦の第5局が東京都内で始まりました。【映像】“3度目の対決”十段タイトルめぐる第5局ここまで両者ともに2勝2敗で、この対局に勝った方がタイトル獲得です。十段戦五番勝負の第5局が午前10時から東京・千代田区の日本棋院で始まりました。十段タイトルをめぐる2人の対決は3度目です。1度目は2021年で、芝野十段は連覇を狙いましたが、許九段