4月27日、日本テレビの河出奈都美アナウンサーがInstagramを更新。4月25日、26日に幕張メッセで開催された「超ニコニコ会議2026」へ、プライベートで参戦したことを報告し、ファンから共感の声があがっている。「超ニコニコ会議」は、2012年から始まったドワンゴが主催する日本最大級のサブカルチャーイベントで、毎年4月下旬に開催されている。河出アナは《ニコニコ超会議行ってきた−！1日目は取材（という名のプライベー