4月27日午前11時半、東京・品川区西五反田の建設現場で、土のうを吊り上げていたクレーン車が転倒、アーム部分が住宅の屋根を突き破る事故があった。「転倒したのは13トンのクレーン車です。土のうを吊り上げた際にバランスを崩し、45度ほど傾いたことからクレーン車のアームの先端部分が、工事現場に隣接する民家の屋根を突き破りました。幸い、民家の住民は外出していて無事だったということですが、この事故の影響で一部の