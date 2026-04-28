マウスコンピューターは4月28日、修理工場で検査・整備を実施し、品質を確認したリユースパソコン「マウス整備済パソコン」を直営店舗にて4月29日より販売開始すると発表した。○「マウス整備済パソコン」の概要マウス整備済パソコンは、埼玉県春日部市にある修理工場で、1台ごとに検査・整備を実施したもの。動作確認から内部クリーニング、データ消去、OS再インストールまで行い、1年間のメーカー保証を付帯したうえで提供する。