1996年放送の月9ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）が香港大手メディアPCCW Media傘下のMakerVilleにより初の海外リメイクされることが決定した。同グループ傘下のViuTVなど各プラットフォームで放送・配信予定。【写真】山口智子、唐沢寿明との“夫婦ショット”に反響「素敵な2ショット」「憧れの夫婦」『ロングバケーション』は、1996年4月15日〜6月24日まで、月9枠で放送されたドラマ。結婚式当日に婚約者に逃