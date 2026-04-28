総合毛髪ケア事業を展開する株式会社バイオテックは、髪・頭皮の悩みを持つ２０〜５０代の男女４１９人を対象に「新生活・新しい出会いにおける“見た目・第一印象”と髪の悩み意識実態調査」を実施いたしました。新年度を迎えるこの時期、体調や生活面でどのような変化を感じているか尋ねたところ、「疲れやすい・だるい」が４７．５％（１９９人）で最多となった。注目すべきは、「抜け毛が増えた気がする」３２．０％（１