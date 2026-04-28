右肘関節遊離体の除去手術受ける米大リーグ、ドジャースのエドウィン・ディアス投手が27日（日本時間28日）、復帰の見通しについて語った。20日（同21日）に負傷者リスト（IL）入りし、その後に右肘の関節遊離体（通称：ネズミ）の除去手術を受けていた。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、ディアスが取材に応じる動画を公開。「遊離体の除去手術後の経過はどうか」と問われた右腕は、「順調だよ。肘