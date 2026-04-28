２４日、キャンパスで自習するバングラデシュ人留学生の劉安さん。（南昌＝新華社記者／陳柱佐）【新華社南昌4月28日】中国江西省南昌市の江西財経大学には、世界各地からの留学生606人が在籍している。彼らに中国での生活について聞くと、「安心」という言葉が繰り返し挙がった。バングラデシュ出身で中国語名を使う劉安（ムハンマド・シャフィクル・イスラム）さん（26）は、同大学の大学院に通い始めて約1年。学外のショッ