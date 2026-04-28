28日(火)は西日本と東日本では日差しが届き、25℃以上の夏日が続出しました。一方、北日本は曇りや雨で、大規模な山林火災が続く岩手県大槌町でも雨が降りました。これまでの1日の天気を振り返ります。■西〜東日本で25℃以上の夏日続出28日(火)は南から高気圧に覆われ、西日本と東日本では晴れた所が多くなりました。この日差しと、日本海を進む低気圧に向かって流れ込んだ暖かい空気の影響で、各地で気温が上がりました。全国で