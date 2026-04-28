鈴木農林水産大臣は、28日から5月1日までマレーシアとバングラデシュに出張します。日本は、肥料の三要素である窒素・リン酸・カリのうち、窒素の原料となる「尿素」のほぼ全量を輸入に頼っています。輸入のうちおよそ7割はマレーシアからです。鈴木大臣は「農業生産に欠かせない尿素、ナフサ、原油を日本へ供給しているマレーシア企業と意見交換をする予定」だとしています。農水省によると、イラン攻撃以降、尿素の国際取引価格