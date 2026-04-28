女優の広瀬すず（27）が28日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「やっぱりラフが好き」と書き出した広瀬。夏を先取りしたような半袖スタイルを披露した。「もうすこーしあったかくなれえー」とコメント。「暑いのは嫌だけどね」と添えた。ファンからは「かっこ可愛い！」「レイヤーカットにも似合ってて可愛いです」「スタイルいいので、こういうシンプルなデザインのシャツが似合うよね」「すずちゃ