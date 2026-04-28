お笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右（57）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、体調不良のため休養を発表したお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）にメッセージを送った。番組ではこの日、所属事務所の発表を速報で伝えた。芸人の後輩の体調不良に、岡田は「日村君言うたら、漫画から飛び出したようなキャラクターで、ビジュアルもそんな感じや。でも年齢を