第2編成は今秋を予定JR東日本は2026年4月24日、JR・東武直通特急の新エクステリアデザイン車両第1編成について、定期運転の開始日を6月13日に決定したと発表しました。 【全然ちがう！】これが新しい「JRと東武の直通特急」のデザインです（画像）これは、2006年の運行開始から20周年を迎えたことを記念したもので、全12両（6両×2編成）の車両が新たなエクステリアデザインに一新されます。JR東日本所属車両による「きぬがわ3