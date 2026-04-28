ニューヨーク生まれのブラウニー専門店「Fat Witch New York（ファットウィッチニューヨーク）」は、2026年4月28日（火）より、Fat Witch New York代官山（東京）にて、ニューヨークの街並みと限定商品を楽しめる期間限定イベント『SWEET ESCAPE to NY』を開催する。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】円安や物価高騰により、海外旅行が遠のく昨