サントリービバレッジ＆フードは、サントリーコーヒー「BOSS」と「ポケモン30周年」のタイアップ企画を実施することを発表した。6月1日からキャンペーンを開始し、6月2日には主力5商品を「ポケモン図鑑缶」へ一斉リニューアルする。 【画像あり】ゼニガメのボスジャンはまさかの水鉄砲付き！個性あふれるボスジャン一覧 今回のタイアップでは、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメか