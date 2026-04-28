ヤマハ発動機株式会社のモーターサイクル『XSR900 GP』と、HoYoverseが展開するゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』のコラボレーションが実施されることが発表された。 【画像あり】「カッコ良すぎる」キャラクターの立ち絵と描き下ろしビジュアル 本コラボは、『ゼンレスゾーンゼロ』のリリース当初からのキャラクター「ビリー・キッド」のS級形態「スターラ