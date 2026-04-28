ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）が躍進の裏で“主力流出”の懸念に揺れている。現地メディア『Sporza』が、来シーズンに向けた大規模な戦力流出の可能性を報じた。STVVは今シーズン、レギュラーシーズンで３位。昨季は残留争いに苦しんだが、今季は16シーズンぶりのプレーオフ１進出と、一転して“ダークホース”として注目を集めている。その原動力のひとつが、日本人８選手の存在だ。GK小久保玲央ブライアン、DF谷