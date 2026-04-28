滋賀県公式の非公認キャラクター・びわ湖くんは4月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。プロデュースするアイドルグループについて発表し、話題となっています。【写真】びわ湖くんプロデュースアイドル「いくらびわ湖くんであっても許されない」びわ湖くんは「びわ湖くんプロデュースアイドル始動」と発表。掲載写真には、6名の女性が写っています。また「アイドル名『FRUITS ZIPPO』」と、グループ名も公開。明らかに人気アイドル