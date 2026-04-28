熊本県内で寿司店を展開していた「峰寿司」が、裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。負債総額は約3億1000万円に上ります。 東京商工リサーチによりますと、熊本市東区に本社を置く「峰寿司」は、4月13日に熊本地方裁判所から破産開始決定を受けました。 1971年創業で、熊本県内に最大6店舗を構え、2002年8月期には約11億5200万円の売上を計上していました。また、香港やニューヨークに