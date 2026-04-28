「UP−T×AKB48 Group新CM発表会」が28日、都内で行われた。オリジナルTシャツ制作メーカー「UP−T」とAKB48グループがコラボし、各グループ代表5人がイメージキャラクターとしてCMに出演する。この日は国内6つの48グループから合計30人が集結した。HKT48からは井澤美優（19）、石井彩音（19）、江口心々華（19）、梁瀬鈴雅（19）、龍頭綺音（15）の5人が出演した。6つのコップのうち2つに極めて苦いセンブリ茶が入っている運試