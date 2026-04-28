タレントの鈴木紗理奈が２８日放送の「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市で安達結希さん（１１）の死体が遺棄された事件をめぐり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）を関係場所に立ち会わせる引き当たり捜査を行っていることを報じた。引き当たり捜査とは、容疑者を現場に同行させ、供述と現場の証拠を照らし合わせていく捜査。今月１６日に逮捕された