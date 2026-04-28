TWS（トゥアス）が、新ミニアルバム発売からわずか1日で自己最高記録を更新し、圧倒的な勢いを証明した。4月28日、韓国の音盤売上集計サイト「HANTEOチャート」によると、TWSが27日にリリースした5thミニアルバム『NO TRAGEDY』は、発売初日だけで83万3138枚を売り上げ、デイリーアルバムチャート1位に躍り出た。【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫これは、先月までに集計された前作4thミニアルバム『play hard』の累計