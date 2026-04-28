北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」は4月23日から、これまで九州・山口エリア店舗限定で販売していた“細めん（さいめん）”と“チキンカツ”商品の、全店舗（ららぽーとTOKYO-BAY店を除く）での販売を開始した。「資さんうどん」は1976年創業。現在は北九州市を中心に、九州全7県、山口県、岡山県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で100店舗以上を展開し