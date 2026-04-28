【モデルプレス＝2026/04/28】女優でタレントの井口綾子が4月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題となっている。【写真】29歳準ミス青山「お姉さん感増した」イメチェン姿◆井口綾子、ダークトーンのヘアスタイル披露井口は「髪切って色も暗くした」とつづり、写真を投稿。肩下まであったセミロングの髪の毛を肩につく程度の長さにカットし、髪色もそれまでよりも暗いトーンにイメージチェンジした