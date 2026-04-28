◆関西学生野球春季リーグ戦▽第４節２回戦近大３―１京大（２８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）近大が京大に連勝。勝ち点を２として関大に並んだ。先発した左腕・増田壮（３年＝履正社）は９回２死まで１失点の好投で今季初勝利を挙げた。※※※「ようやく勝ち点２になりましたね」。光元一洋監督は安堵（あんど）の表情を浮かべた。開幕から３カード目。第１節の関大戦は１勝１敗１分となり、決着つか