警察は4月27日、原付バイクを無免許で運転したなどとして高知市の15歳の少年を検挙しました。道路交通法違反の疑いで検挙されたのは、高知市の無職の15歳の少年です。警察によりますと、少年は4月27日午前10時40分頃、原付バイクのナンバープレートを折り曲げるなどの交通違反をしていたことから警察官に停止を求められた際に、現場から逃走。その後、警察官が緊急走行で追跡したところ、少年は高知市上町3丁目の路上